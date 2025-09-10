Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада, фактором поддержки остаются ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу и подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2936,96 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%, при этом лидерами роста выступили бумаги АФК "Система" (+0,6%), аутсайдерами - бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составляет 83,2425 руб. (+90,28 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Представители США и Евросоюза продолжили во вторник консультации, нацеленные на усиление экономического давления на Россию, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, в понедельник вечером в Минфине США состоялась первая встреча, на которой присутствовали, в частности, глава Минфина Скотт Бессент, а также представители Белого дома и Госдепартамента.

На встрече, согласно источникам, обсуждался, в частности, вопрос замороженных российских активов в Европе. Ранее Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать, готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников. Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индии, введенные Брюсселем.

Также Трамп заявил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе. В ответ на вопрос журналиста, может ли разговор с Путиным состояться на текущей неделе, Трамп сказал: "Я думаю, на этой или в начале следующей недели".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ накануне сохранил оптимизм на фоне укрепления цен на нефть и сохранявшихся ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Инвесторы исходят из высокой вероятности снижения ключевой ставки уже 12 сентября, что поддерживает аппетит к риску.

Дополнительный фактор оптимизма связан с признаками замедления инфляционного давления, усиливающими аргументы в пользу более мягкой политики регулятора. Вместе с тем рост рынка сдерживается сохраняющимися геополитическими рисками и возможным расширением санкций США и ЕС, и в первую очередь в отношении российского нефтегазового и банковского секторов.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает колебания внутри диапазона 2850-3000 пунктов с попытками подняться к верхней границе коридора, отмечает Абрамов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,3-0,4%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,4%) обновили исторические максимумы.

Слабые данные с рынка труда укрепили уверенность инвесторов в том, что на следующей неделе Федеральная резервная система понизит процентные ставки.

Количество рабочих мест в экономике США, созданных за двенадцать месяцев до марта 2025 года включительно, было на 911 тыс. меньше, чем предполагалось ранее, сообщило министерство труда. Это наихудший пересмотр более чем за 20 лет.

В соответствии с прежними данными, число рабочих мест в стране за этот период увеличивалось в среднем на 149 тыс. в месяц. По новым расчетам, среднемесячный прирост был на 76 тыс. меньше.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в августе достиг максимума с января текущего года. Значение индикатора составило 100,8 пункта по сравнению со 100,3 пункта в июле, согласно опубликованным во вторник данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Аналитики прогнозировали повышение до 101 пункта, сообщает Trading Economics.

В Азии в среду также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $66,96 за баррель (+0,9%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,2 за баррель (+0,9%).

Обострение конфликта на Ближнем Востоке добавляет премию за геополитический риск к ценам на нефть. Во вторник в столице Катара произошло несколько взрывов. Позже СМИ сообщили, что речь шла об авиаударе Израиля по зданию, в котором руководители радикального движения ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

Как передает издание The Times of Israel со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп дал Израилю "зеленый свет" на нанесение этого удара.

По данным арабских СМИ, во время взрывов в Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя.

Удар Израиля по Дохе ставит под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, пишет Bloomberg.

Тем временем Минэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $67,22 до $67,8 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2026 год не претерпел изменений - $51,43 за баррель.

По оценке ведомства, средняя цена Brent в августе составила $68 за баррель. При этом в ближайшей перспективе аналитики EIA ожидают снижения котировок: до $59 за баррель в среднем в четвертом квартале и до $50 за баррель в начале 2026 года. Прогноз цен обусловлен значительным наращиванием запасов нефти по мере увеличения добычи членами ОПЕК+, отметило ведомство.