Российские военные нейтрализовали в ночь на среду 122 украинских БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с полуночи до 5:00 среды над 13 российскими регионами и Черным морем было перехвачено и уничтожено 122 украинских беспилотника.

По информации ведомства, 21 дрон нейтрализовали над Брянской областью, 17 - над Крымом, 12 - над Воронежской областью, по 11 - над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, 9 - над Орловской областью, 5 - над Калужской областью, 3 - над Рязанской областью, по 2 - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, 1 - над Тульской областью и 15 над Черным морем.

Согласно сообщению, БПЛА были ликвидированы с полуночи до 5:00 по Москве среды.