МИД РФ назвал удар Израиля по Дохе шагом, ведущим к эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Москва осуждает удар Израиля по территории столицы Катара Дохи, считает его шагом, ведущим к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, заявили в МИД РФ.

"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", - говорится в сообщении МИД РФ, распространением в среду.

Речь идет об авиаударе Израиля по зданиям в жилом квартале Дохи 9 сентября, целью которых были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства ХАМАС, напомнили в МИД.

"Одновременно ракетный обстрел Катара - страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, "Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования".

"Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе", - заключили в МИД.

МИД РФ Израиль Катар Доха ХАМАС
