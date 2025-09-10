Поиск

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в среду в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом образовались к 17:00 среды со стороны Керчи. Со стороны Тамани автомобилей в ожидании досмотра не было.

Больше тысячи машин в очереди перед Крымским мостом фиксируется четвертый день подряд.

