Белгородские власти ввели ограничения на публикации о последствиях атак ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения в части распространения информации о последствиях атак ВСУ введены в Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Постановление "О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Белгородской области" подписал губернатор.

Согласно документу, на период действия на территории региона режима контртеррористической операции запрещено публиковать в интернете и распространять информацию в любом виде (фото- и видеоматериалы, сообщения, географические координаты) о дислокации военных объектов, работе ПВО и других сил Минобороны РФ, а также правоохранительных органов, организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Также запрещено публиковать информацию о последствиях воздушных атак ВСУ, способствующую раскрытию мест расположения объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов на территории Белгородской области.

"Данный запрет не распространяется на размещение информации, которая была получена из официальных источников (на них необходимо указать ссылку)", - отмечается в сообщении.

Официальными источниками считаются публикации на официальных сайтах, страницах в социальных сетях и в мессенджерах федеральных и территориальных органов исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления Белгородской области.

"Запрет не распространяется на размещение информации, направленной на оперативное информирование граждан об угрозах безопасности их жизни и здоровью, причинения ущерба их имуществу и имуществу организаций (учреждений) соответствующими группами и каналами средств массовой коммуникации", - говорится в пресс-релизе.

