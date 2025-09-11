В России разработан быстрый тест на микоплазменную инфекцию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики микоплазменной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметил, что бактерия, которая приводит к инфекции, часто становится причиной респираторных заболеваний у детей и взрослых, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. Инфекция передается через воздух при контакте с зараженными людьми.

Новый тест позволяет получить результат за 25-30 минут, в то время как традиционные ПЦР-тесты требуют 1,5-2 часа.

"Быстрая диагностика позволит раньше выявлять случаи инфекции, быстрее начинать противоэпидемические меры при вспышках и оперативно назначать лечение заболевшим", - добавили в Роспотребнадзоре.