Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле в выходные из-за появления на Солнце крупной корональной дыры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в четверг.

"Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет", - говорится в сообщении лаборатории.

В нем отмечается, что сегодня в результате вращения Солнца, корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска.

"Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут её орбиты примерно через трое суток", - сообщили ученые.

РАН Солнце
В Кремле назвали предсказуемой макроэкономическую ситуацию в РФ

