Силы ПВО отразили атаку ВСУ в трех районах Ростовской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В трех районах Ростовской области отражены атаки украинских дронов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали.