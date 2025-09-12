Поиск

Грузооборот морских портов РФ за 8 месяцев сократился на 3,5% до 576 млн тонн

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2025 года уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 576,3 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухогрузов составил 283 млн тонн (-4,8%), в том числе: угля - 132,8 млн тонн (+3,1%), грузов в контейнерах - 35,8 млн тонн (-1,9%), минеральных удобрений - 31,2 млн тонн (+8,8%), зерна - 26 млн тонн (-49,9%), черных металлов - 15,9 млн тонн (+26,3%), руды - 9,8 млн тонн (+34,5%), грузов на паромах - 5,5 млн тонн (+1,6%).

Объем перевалки наливных грузов составил 293,3 млн тонн (-2,2%), в том числе нефти - 179,7 млн тонн (-1%), нефтепродуктов - 84 млн тонн (-4,8%), сжиженного газа - 23,2 млн тонн (-1,1%), пищевых грузов - 3,8 млн тонн (-10,6%).

В целом экспортных грузов перегружено 452,4 млн тонн (-3,9%), импортных грузов - 27,6 млн тонн (-0,6%), транзитных - 49,4 млн тонн (+9,5%), каботажных - 46,9 млн тонн (-12,5%).

