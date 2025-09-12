Поиск

"Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Краснодар

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы в Краснодар и из него, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Расписание в стадии формирования", - добавили в пресс-службе.

Ранее о планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines. AZUR air также рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

Минтранс 12 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара получил разрешение возобновить работу с утра того же дня. В Росавиации уточнили, что полеты туда возможны каждый день с 09:00 до 19:00 по Москве, но не чаще пяти взлетно-посадочных операций в час.

