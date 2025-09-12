Голикова сообщила о планах создать киносеть стран СНГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске проекта по созданию киносети стран СНГ, где будут демонстрироваться фильмы стран содружества.

"В числе позитивных итогов секции "Кино" - выработанное решение о старте проекта по созданию киносети стран СНГ, где будут демонстрироваться фильмы стран содружества, укрепляя традиции дружбы и добрососедства", - сказала она на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Она сообщила также о договоренности по созданию новых лент и взаимной дистрибуции кинокартин в странах БРИКС.

Глава Фонда кино Федор Соснов сообщил, что первые кинозалы сети откроются до конца текущего года.