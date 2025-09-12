Деятели культуры из стран Западной Европы приняли участие в Форуме объединенных культур

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Деятели культуры из Италии, Франции, Германии и Австрии стали участниками Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Знаете, у нас были наши коллеги из Италии, из Франции, из Германии, из Австрии. Это деятели культуры. Это не мои коллеги, не министры культуры, не дипломаты, а деятели культуры к нам приезжают из Западной Европы. Мы очень рады и приветствуем всех, кто хочет участвовать в нашем форуме", - сказала Любимова корреспонденту "Маяка".

Комментарий министра опубликован в телеграм-канале "Вы слушали Маяк".

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит в северной столице с 10 по 13 сентября. Участие в форуме в этом году, как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, приняли представители 69 стран мира.