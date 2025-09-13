Сняты временные ограничения в аэропорту Волгограда

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Волгоградский аэропорт снова принимает и отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в телеграм-канале.

Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

Приостановка работы волгоградского аэропорта продлилась около трех часов.