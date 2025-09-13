Военные РФ и Белоруссии на учениях "Запад-2025" отрабатывают уничтожение диверсантов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. отрабатывают российские и белорусские военнослужащие на полигоне "Борисовский" (Белоруссия) в рамках стратегических учений "Запад-2025", сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районах ответственности", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "в настоящее время при планировании и организации боевых действий штабы различного уровня вооруженных сил Союзного государства на полевых пунктах управления отрабатывают сопряжение современных систем управления войсками".

"Подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с личным составом мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений Московского военного округа заняли оборонительные рубежи и выполняют задачи по отражению атак, блокированию и уничтожению условного противника", - сообщает Минобороны РФ.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовало 12 сентября.

Эти маневры - завершающий этап совместной подготовки армий двух стран в текущем году. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Практические действия войск (сил) идут на полигонах территории РФ и Белоруссии, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.