Поиск

Два рейса "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлены в Минводы из-за ветра

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик отправлены на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале аэропорта Геленджик.

На запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды в связи с ухудшением погодных условий - сильный северо-восточный ветер - отправлены рейсы SU1148 и SU1154 компании "Аэрофлот", следовавшие по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).

Отмечается, что подробная информация о времени вылетов и организации полетов будет представлена в колл-центре авиакомпании и справочной службе аэропорта.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, согласно данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% - у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

В текущем году аэропорт планирует принять 125 тыс. пассажиров.

Аэрофлот Геленджик Москва Минеральные Воды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выборы глав семи регионов России запланированы в сентябре 2026 года

Военные за сутки сбили 340 беспилотников ВСУ

Около 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФ

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });