Два рейса "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлены в Минводы из-за ветра

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик отправлены на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале аэропорта Геленджик.

На запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды в связи с ухудшением погодных условий - сильный северо-восточный ветер - отправлены рейсы SU1148 и SU1154 компании "Аэрофлот", следовавшие по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).

Отмечается, что подробная информация о времени вылетов и организации полетов будет представлена в колл-центре авиакомпании и справочной службе аэропорта.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, согласно данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% - у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

В текущем году аэропорт планирует принять 125 тыс. пассажиров.