Военные заявили об ударах по пунктам управления и площадкам запуска беспилотников ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что нанесены удары по пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения украинских дронов дальнего действия.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах.