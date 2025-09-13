Поиск

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" к МКС запланирован на 27 ноября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции (МКС) планируется на 27 ноября с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

Об этом говорится в материалах госкорпорации к приезду президента РФ Владимира Путина в Национальный космический центр.

7 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что в состав экипажа входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Уилльямс отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Роскосмос МКС
