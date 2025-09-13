БПЛА совершил атаку на промышленное предприятие в Губахе в Пермском крае

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о попадании беспилотника в одно из промпредприятий в Губахе (Пермский край).

"Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет.

Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме. На месте происшествия находятся оперативные службы.

"Безопасности жителей ничего не угрожает. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация на контроле", - написал Махонин.

Глава региона попросил жителей воздержаться от публикации фото и видео дрона.

Ранее о БПЛА над территорией Пермского края не сообщалось.

В Губахе расположены различные химические предприятия.