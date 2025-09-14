В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, погиб машинист, сообщил в воскресенье губернатор региона Александр Дрозденко.

"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате ЧП погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор.

Как подчеркнул Дрозденко, " в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта".

Он добавил, что для скорейшего восстановления движения в обоих направлениях на место происшествия направят дополнительные силы.

"Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", - заявил губернатор.

Всего будет выделено 20 резервных автобусов большого класса вместимостью более 50 человек. Они бесплатно довезут пассажиров от железнодорожных станций по маршруту их предполагаемого следования.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент с тепловозом произошел в 8:20 воскресенья. Причины происшествия уточняются.

Изменен маршрут пассажирских поездов №50 Минск - Санкт-Петербург, №84 Гомель - Санкт-Петербург и №839 "Ласточка" Санкт-Петербург - Печоры. Время в пути увеличится до шести часов.

Кроме того, электропоезда отправлением из Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск.

На ОЖД работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.

Ранее Дрозденко сообщал о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами в Лужском районе Ленинградской области. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек.