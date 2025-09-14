Лауреаты премии правительства в области медицинской науки освобождены от НДФЛ с вознаграждения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премия правительства РФ в области медицинской науки включена в перечень премий, лауреаты которых не уплачивают с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

Соответствующее постановление от 10 сентября 2025 года №1397 опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Премия правительства Российской Федерации в области медицинской науки включена в перечень премий, лауреаты которых не уплачивают с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

"Награда будет вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины. Лауреатами станут ученые, добившиеся успехов в трех направлениях - в сфере превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологиях, включая когнитивные, а также биомедицинских технологиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие научные и технологические решения должны применяться на практике не менее года.

Правительственная премия в области медицинской науки была утверждена в декабре 2024 года и в 2025 году будет вручаться впервые. Ее размер составит 1 млн рублей.