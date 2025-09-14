Поиск

Минобороны сообщило о продвижении вглубь обороны ВСУ группировок "Восток" и "Центр"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировки войск "Восток" и "Центр" продвигаются вглубь обороны ВСУ, на ряде направлений также улучшено тактическое положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Отмечается, что в данных районах потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Вербовое, Калиновское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки потеряли более 225 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Согласно сообщению министерства, в течение суток позиции в зоне СВО улучшили группировки войск "Южная" и "Запад".

В ведомстве сообщили, что группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по ВСУ в районе населенных пунктов Яровая, Татьяновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Глушковка и Боровая Харьковской области, уничтожила более 240 украинских военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики", - отметили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что группировка "Север" в течение суток нанесла поражение ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области", - сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что группировка "Днепр" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе трех населенных пунктов Запорожской области и двух населенных пунктов Херсонской области.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки войск "Север" составили до 170 человек, "Днепр" - до 45 человек, "Южной" - до 200 человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
