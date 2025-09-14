Каспийская флотилия вывела на учения по защите районов морской экономической деятельности РФ свыше 15 кораблей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Учения по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства проводит Каспийская флотилия, сообщила в воскресенье пресс-служба этого оперативного объединения ВМФ России.

"Будут отработаны различные действия группировок сил (войск) флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - сказано в сообщении пресс-службы Каспийской флотилии.

В частности, предстоит решать задачи по обороне районов базирования и районов морской экономической деятельности, отражение ударов безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Цель командно-штабных учений (КШУ) - "повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники", информирует пресс-служба.

По её данным, в командно-штабных учениях, которые идут под руководством командующего флотилией Олега Зверева, задействовано свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения, во взаимодействии с авиацией и береговыми ракетными комплексами будет выполнено более 25 боевых упражнений с практическим применением оружия.