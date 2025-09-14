Около 1,4 тыс. атак на портал ЦИК зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 1,4 тыс. атак на интернет-портал Центризбиркома России зафиксировано с начала текущей избирательной кампании по выборам разного уровня в российских регионах, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"Количество за период с начала избирательной кампании атак, направленных на интернет-портал ЦИК России из сети Интернет, составило 1 тыс. 397", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ в воскресение.

По его данным, количество потенциально опасных воздействий разной степени интенсивности, направленных на интернет-портал ЦИК России, с 1 июня по 14 сентября этого года составило около 15 млн 329 тыс.

"Сегодня в период с 09:00 до 09:46 зафиксирована DDoS-атака на сегмент интернет-пользователей ЦИК России до 20 гигабайт в секунду. Специалисты понимают, что это за глобальная цифра и мощность этой атаки. Продолжается воздействие на нашу избирательную систему. При этом, по оценкам специалистов, интенсивность атак находится на среднем уровне воздействия", - заявил Борисов.

По его словам, несмотря на то, что эти атаки оцениваются "как допустимые, они на порядок выше, если сравнивать с аналогичными данными прошлого года в ЕДГ 8 сентября".

"Влияние на инфраструктуру, обеспечивающую избирательный процесс, не зафиксировано", - подчеркнул член ЦИК.

В целом, как сказал Борисов, нынешние выборы проходят в соответствии с законодательством. Из 81 региона поступают доклады о штатной работе избирательных комиссий.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.