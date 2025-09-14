Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 82,84% голосов по итогам обработки более 98% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте Василий Гладких (ЛДПР) с 7,40% голосов, на третьем - Александр Щербина из КПРФ (4,96% голосов). На четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Александр Крупский (3,04% голосов).

Борьбу за пост губернатора Еврейской автономной области вели четыре кандидата: врио губернатора Мария Костюк от "Единой России; Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР; Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

Костюк была назначена врио губернатора ЕАО в ноябре 2024 года. Занимавший тогда пост губернатора региона Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.