Поиск

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 82,84% голосов по итогам обработки более 98% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте Василий Гладких (ЛДПР) с 7,40% голосов, на третьем - Александр Щербина из КПРФ (4,96% голосов). На четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Александр Крупский (3,04% голосов).

Борьбу за пост губернатора Еврейской автономной области вели четыре кандидата: врио губернатора Мария Костюк от "Единой России; Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР; Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

Костюк была назначена врио губернатора ЕАО в ноябре 2024 года. Занимавший тогда пост губернатора региона Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.

ЕАО Еврейская автономная область Мария Костюк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Около 1,4 тыс. атак на портал ЦИК зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах РФ

Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });