Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,37% голосов по итогам обработки 8,38% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Василий Гладких (ЛДПР) с 5,97% голосов, на третьем - Александр Щербина из КПРФ (5,66% голосов). На четвертом месте - кандидат от Коммунистов России Александр Крупский (2,89% голосов).

Борьбу за пост губернатора Еврейской автономной области ведут четыре кандидата: врио губернатора Мария Костюк от "Единой России; Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР; Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

Как сообщалось, 5 ноября 2024 года занимавший тогда пост губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.