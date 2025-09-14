Поиск

Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,37% голосов по итогам обработки 8,38% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Василий Гладких (ЛДПР) с 5,97% голосов, на третьем - Александр Щербина из КПРФ (5,66% голосов). На четвертом месте - кандидат от Коммунистов России Александр Крупский (2,89% голосов).

Борьбу за пост губернатора Еврейской автономной области ведут четыре кандидата: врио губернатора Мария Костюк от "Единой России; Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР; Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

Как сообщалось, 5 ноября 2024 года занимавший тогда пост губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.

ЕАО Еврейская автономная область Мария Костюк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза погиб машинист

Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ сообщило об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в ходе учения "Запад-2025"

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 80 беспилотников ВСУ

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз с 15 цистернами, жертв нет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });