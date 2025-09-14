Хинштейн набирает 85,51% на выборах в Курской области после обработки 3,98% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (выдвинут "Единой Россией") лидирует на выборах главы региона с 85,51% голосов по итогам обработки 3,98% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Алексей Томанов (ЛДПР) с 5,67% голосов; на третьем - Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,37% голосов.

На четвертом месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Геннадий Баев с 2,8% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

На пост главы региона претендовали четыре кандидата. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" баллотировался действующий депутат Курской областной думы Геннадий Баев. КПРФ выдвинула Алексея Бобовникова, являющегося также депутатом регионального парламента. Еще один кандидат - представитель ЛДПР, депутат Курской облдумы Алексей Томанов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".