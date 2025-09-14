Поиск

Шапша лидирует на выборах в Калужской области с 85,21% голосов после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Калужской области Владислав Шапша (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 85,21% голосов по итогам обработки 0,28% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,69% голосов; на третьем - два кандидата: Степан Опарышев (ЛДПР) и Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") с 2,82% голосов.

На четвертом месте - Николай Яшкин (КПРФ) с 2,11% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

На выборную должность губернатора в Калужской области было зарегистрировано пять кандидатов. В их числе действующий глава региона Владислав Шапша. Также на пост претендовали: Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Степан Опарышев (ЛДПР), Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Николай Яшкин (КПРФ).

