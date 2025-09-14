Махонин продолжает лидировать на выборах главы Пермского края после обработки трех четвертей протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 70,36% голосов по итогам обработки 76,57% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Ксения Айтакова (выдвинута региональным отделением КПРФ) с 10,40% голосов, на третьем - Олег Постников (ЛДПР) с 8,05% голосов.

На четвертом месте - Денис Шитов ("Новые люди") с 6,18% голосов. На пятом месте - Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,34%.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Борьбу за пост губернатора Пермского края ведут пять кандидатов: заместитель председателя Законодательного собрания Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ), руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании региона Олег Постников (ЛДПР), гендиректор ООО "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов ("Новые люди"), пенсионерка Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Дмитрий Махонин ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора с 2020 года.

На прошлых выборах главы региона победу одержал Махонин, за него проголосовали 75,69% избирателей.