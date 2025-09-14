Поиск

Махонин продолжает лидировать на выборах главы Пермского края после обработки трех четвертей протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 70,36% голосов по итогам обработки 76,57% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Ксения Айтакова (выдвинута региональным отделением КПРФ) с 10,40% голосов, на третьем - Олег Постников (ЛДПР) с 8,05% голосов.

На четвертом месте - Денис Шитов ("Новые люди") с 6,18% голосов. На пятом месте - Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,34%.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Борьбу за пост губернатора Пермского края ведут пять кандидатов: заместитель председателя Законодательного собрания Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ), руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании региона Олег Постников (ЛДПР), гендиректор ООО "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов ("Новые люди"), пенсионерка Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Дмитрий Махонин ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора с 2020 года.

На прошлых выборах главы региона победу одержал Махонин, за него проголосовали 75,69% избирателей.

Дмитрий Махонин Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });