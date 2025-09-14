Ситников набирает 70,59% голосов на выборах в Костромской области после подсчета первых протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Костромской области Сергей Ситников (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 70,59% голосов по итогам обработки 0,21% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте два кандидата - от ЛДПР Юрий Миндолин и от "Справедливой России - За правду" Николай Цвиль с 11,76% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

Пятеро кандидатов участвовали в выборах губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Юрий Миндолин (ЛДПР), Николай Цвиль ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Сергей Шпотин (КПРФ).