Шапша набирает 73,28% голосов на выборах в Калужской области после обработки 23,56% бюллетеней

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на региональных выборах 73,28% голосов после обработки 23,56% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 9,74% голосов, на третьем - Николай Яшкин (КПРФ) - 6,03%, на четвертом - Степан Опарышев (ЛДПР) - 4,94%. На пятом - Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,95%.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней - с 12 по 14 сентября. Явка, по данным на 18:00 мск, составила 42,08%.

На выборную должность губернатора в Калужской области было зарегистрировано пять кандидатов. В их числе действующий глава региона Владислав Шапша. Также на пост претендовали: Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Степан Опарышев (ЛДПР), Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Николай Яшкин (КПРФ)