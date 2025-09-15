Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Ирак остается одним из ключевых партнеров России в арабском мире

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции российских энергетических компаний в иракскую экономику превысили $20 млрд, заявил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в преддверии рабочей поездки в Ирак.

"Совокупный объем инвестиций российских энергетических компаний в иракскую экономику превысил $20 млрд", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия настроена на развитие нефтегазовых инфраструктурных проектов с Ираком.

Секретарь Совбеза РФ также сообщил, что двусторонний товарооборот вырос за прошедший год на 30%.

"Важно, что эта положительная тенденция сохраняется и в текущем году, за первое полугодие которого данный показатель еще подрос, превысив 35%. Теперь необходимо общими усилиями добиваться придания ей максимально устойчивого характера", - сказал Шойгу.

"Ирак, который остается одним из ключевых партнеров России в арабском мире и на международной арене, в текущем году является действующим председателем ЛАГ. Важность той роли, которую Ирак исторически играет на Ближнем Востоке, сложно переоценить", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Весь спектр вопросов двустороннего диалога находится в зоне постоянного внимания по линии советов безопасности двух стран", - сообщил Шойгу.

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 05:00 по московскому времени на сайте www.interfax.ru.