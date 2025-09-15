Очереди машин перед Крымским мостом устранены впервые с 11 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"00:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Очереди перед Крымским мостом были устранены вечером 10 сентября, в ночь на 11 сентября они стали образовываться вновь, с тех пор они не исчезали.

С 11 по 13 сентября значительные очереди фиксировались только со стороны Крыма, в воскресенье снова появились ожидающие досмотра и со стороны Тамани.