ВТБ предупредил о мошенничестве с участием "школьных психологов"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются школьными психологами, сообщают родителям, что их ребенок не прошел некое обязательное тестирование и дают якобы для его пересдачи фишинговые ссылки на поддельные сайты госсервисов.

Переход по ссылке дает мошенникам доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам, предупреждает ВТБ.

После этого мошенники сообщают семье школьника об утечке данных и об угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от имени потерпевших. Они запугивают детей и родителей, требуя включить видеозапись и собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку. Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Летом, во время вступительных экзаменов, мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов — получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию"), сообщили в ВТБ.

