Суд арестовал троих топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывших заместителя руководителя УК "Роснано" - исполнительного директора Бориса Подольского, бывшего управляющего директора по финансам Артура Галстяна, а также директора компании по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сказали в суде в субботу, мера пресечения задержанным избрана на один месяц и 28 суток. Всем фигурантам предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

Защита настаивала на избрании фигурантам более мягкой меры пресечения.

По версии следствия МВД, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании фигуранты "предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств".

Так, настаивает следствие, используя искаженные данные отчетности, обвиняемые предоставили единственному акционеру "Роснано" - Российской Федерации - "недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении" компании, что позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование.

В результате, утверждает следствие, "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд руб.".

По данным газеты "Коммерсантъ", задержанные фигуранты в ходе допросов не отрицали, что вносили изменения в финансовую отчетность компании, но утверждали, что ничего противозаконного в этом не было.

Как сообщили в МВД, в деле фигурируют и "другие лица".

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" пояснили, что уголовное дело о финансовых махинациях в "Роснано" расследуется несколько лет. Ряд фигурантов уже находятся под стражей, другие объявлены в розыск.

В свидетельских показаниях также фигурирует и бывший глава корпорации Анатолий Чубайс, указал собеседник агентства. Однако, отметил он, "процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет".

На уходящей неделе в Москве был также арестован бывший управляющий директор УК "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрей Кушнарев, которому вменяется особо крупное мошенничество.