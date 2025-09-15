Памфилова не выявила эксцессов, способных повлиять на результаты выборов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования на прошедших в России выборах, не произошло, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что всего было проведено более 5 тысяч избирательных кампаний.

"В выборах приняли участие около 26 млн избирателей (...) явка составила около 47% и это на 8% выше, чем в аналогичной по масштабу, формату кампании, которая была в Единый день голосования 2022 года", - сказала глава ЦИК.