Восемь человек ранены при атаке дрона на "Газель" в белгородском селе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ атаковал служебную "Газель" в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"Пострадали водитель и пассажиры. Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных - предварительно, баротравмы", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По оценке врачей, одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. "Сейчас всем оказывают медицинскую помощь, после чего врачи примут решение о дальнейшем лечении", - добавил он.

По данным губернатора, транспортное средство уничтожено огнем.

Белгородская область
