Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин наблюдалось в очереди перед Крымским мостом к 14:00 понедельника, и со стороны Тамани и со стороны Крыма примерно в том же количестве.

Очереди со стороны Тамани отмечаются второй день подряд. С 11 по 13 сентября значительные очереди фиксировались только со стороны Крыма.