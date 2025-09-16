Поиск

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Причина предложенное ограничение срока эксплуатации судов

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рыбаки Черного и Азовского морей предупреждают о рисках остановки промысла из-за ограничения срока эксплуатации флота, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Рыбопромышленники Севастополя и Крыма направили в федеральный Минсельхоз письмо, в котором обращают внимание на непроработанность запрета доступа в российские морские порты всех судов возрастом более 40 лет.

ВАРПЭ напоминает, что на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 6 августа ОСК представила предложения о поэтапном, с конечным сроком 1 января 2030 года, введении такого запрета. На совещании Минпромторгу было поручено разработать соответствующую программу.

"Согласно стратегии развития судостроительной промышленности, численность российского морского флота промысловых судов составляет 820-830 единиц. По состоянию на 2025 год, возраст 65% из них превышает 30 лет, 13% - 40 лет, - говорится в сообщении. - К 2030 году основная часть действующего рыболовецкого флота, несмотря на капитальную модернизацию, не сможет вести промысел. По расчетам ВАРПЭ на основе данных стратегии, к 2030 году общее количество судов старше 40 лет будет составлять 533".

По данным ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма, рыбодобывающие предприятия, ведущие промысел в Азово-Черноморском бассейне, не могут обновить флот ни по одной программе, предлагаемой в настоящее время, а цены на рыбопродукцию в регионе, которые являются самыми низкими в России, не позволяют местным рыбакам купить новые суда. В отраслевом объединении уверены: если запрет будет введен, рыбаки региона останутся без работы.

Азово-Черноморский бассейн - один из пяти рыбохозяйственных бассейнов России и самый небольшой по объему улова: в 2024 году здесь было добыто 35,5 тысяч тонн рыбы. Несмотря на незначительный в масштабе всего национального улова объем добычи (менее 1%), промысел в Черном и Азовском морях имеет важное социальное значение. В нем занято несколько тысяч рыбаков, черноморская рыба - "визитная карточка" всего региона, который является важным туристическим центром, и сырье для популярных в России консервов, отмечает ВАРПЭ.

ВАРПЭ Крым Минпромторг ОСК Денис Мантуров Черное море Азовское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

КПРФ и ЛДПР по итогам Единого дня голосования-2025 спорят за второе место

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2394 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });