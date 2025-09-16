Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Причина предложенное ограничение срока эксплуатации судов

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рыбаки Черного и Азовского морей предупреждают о рисках остановки промысла из-за ограничения срока эксплуатации флота, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Рыбопромышленники Севастополя и Крыма направили в федеральный Минсельхоз письмо, в котором обращают внимание на непроработанность запрета доступа в российские морские порты всех судов возрастом более 40 лет.

ВАРПЭ напоминает, что на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 6 августа ОСК представила предложения о поэтапном, с конечным сроком 1 января 2030 года, введении такого запрета. На совещании Минпромторгу было поручено разработать соответствующую программу.

"Согласно стратегии развития судостроительной промышленности, численность российского морского флота промысловых судов составляет 820-830 единиц. По состоянию на 2025 год, возраст 65% из них превышает 30 лет, 13% - 40 лет, - говорится в сообщении. - К 2030 году основная часть действующего рыболовецкого флота, несмотря на капитальную модернизацию, не сможет вести промысел. По расчетам ВАРПЭ на основе данных стратегии, к 2030 году общее количество судов старше 40 лет будет составлять 533".

По данным ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма, рыбодобывающие предприятия, ведущие промысел в Азово-Черноморском бассейне, не могут обновить флот ни по одной программе, предлагаемой в настоящее время, а цены на рыбопродукцию в регионе, которые являются самыми низкими в России, не позволяют местным рыбакам купить новые суда. В отраслевом объединении уверены: если запрет будет введен, рыбаки региона останутся без работы.

Азово-Черноморский бассейн - один из пяти рыбохозяйственных бассейнов России и самый небольшой по объему улова: в 2024 году здесь было добыто 35,5 тысяч тонн рыбы. Несмотря на незначительный в масштабе всего национального улова объем добычи (менее 1%), промысел в Черном и Азовском морях имеет важное социальное значение. В нем занято несколько тысяч рыбаков, черноморская рыба - "визитная карточка" всего региона, который является важным туристическим центром, и сырье для популярных в России консервов, отмечает ВАРПЭ.