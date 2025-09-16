Поиск

Путин встретится с лидерами думских фракций 18 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава фракции "Единая Россия" Госдумы Владимир Васильев сообщил, что 18 сентября запланирована встреча президента Владимира Путина с председателями думских фракций.

"Когда мы встречались буквально на днях с руководителями фракций, Геннадий Андреевич (Зюганов, председатель ЦК КПРФ - ИФ) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы - ИФ), что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", - сказал Васильев с трибуны Госдумы.

Владимир Васильев Единая Россия КПРФ Госдума Владимир Путин Геннадий Зюганов
