В текущем году с алиментщиков взыскано более 45 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Приставы в текущем году взыскали с должников по алиментам более 45 млрд рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

"При надзорном сопровождении органов прокуратуры объем взысканных по исполнительным производствам алиментных платежей вырос с 37,5 млрд рублей в первом полугодии прошлого года до 45,4 млрд рублей в этом году", - проинформировали в надзорном ведомстве.

За шесть месяцев этого года выявлено свыше 116 тыс. нарушений законодательства об исполнительном производстве.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования восстановлены права почти 16 тыс. лиц, которым выплачено около 39 млн рублей, в том числе 3 тыс. участников специальной военной операции.

В пользу 216 граждан взыскано 24 млн рублей задолженности по заработной плате, более 3 тыс. лиц обеспечены минимальным доходом при взысканиях.