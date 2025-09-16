Поиск

Путин заявил, что цель учений "Запад-2025" является оборонительной

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цель учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил Путин, который во вторник прибыл на полигон "Мулино" в Нижегородской области для наблюдения за учениями.

По его словам, мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

"Причём это все современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тыс. образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения", - сказал Путин.

В РоссииРябков обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг российско-белорусских ученийЧитать подробнее

Для участия в мероприятиях учений "Запад-2025" прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а шесть - прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегического учения, отметил президент РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, что к проведению совместного стратегического учения "Запад-2025" совместные силы приступили в рамках плановой подготовки вооруженных сил РФ и республики Беларусь с 9 часов 12 сентября.

"К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - сказал Белоусов.

Кроме этого, отметил он, в учении принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств. "Учебные задачи решаются в рамках операций (...) на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении", - сказал Белоусов.

В свою очередь, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров доложил о замысле учений. "По замыслу учения объединённая группировка войск отражает крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. Боевые действия ведутся на трёх направлениях и в арктической зоне", - сказал Евкуров.

Владимир Путин
