Из Баренцева моря выполнили стрельбу "Цирконом"по архангельскому полигону в ходе учений "Запад-2025"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в рамках учения "Запад-2025" во вторник выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 километров", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что ракета поразила назначенную цель прямым попаданием.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

14 сентября военное ведомство сообщало об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" по условной цели в Баренцевом море в ходе учения "Запад-2025". Стрельбу выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко.

Стратегическое учение "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

"Циркон" – новая российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

Официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие российские надводные корабли, а также многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М".