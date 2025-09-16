Шойгу заявил о необходимости поддерживать диалог РФ и Ирака по линии советов безопасности

Первый международный форум по линии Совбеза РФ пройдет с 26 по 29 мая 2026 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак встретился с президентом страны Абдулом Латифом Рашидом, заявил о необходимости поддержания диалога между странами по линии советов безопасности.

"На фоне деградирующей обстановки в сфере международной безопасности убежден в необходимости поддержания динамичного диалога между нашими странами по линии советов безопасности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что одним форматов диалога являются ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Президентом Российской Федерации принято решение об организации в следующем году самого масштабного и значимого форума по безопасности в России. Он пройдет с 26 по 29 мая", - сообщил Шойгу.

"15 октября в Москве состоится другое знаменательное событие - первый российско-арабский саммит. Убежден в том, что предстоящая встреча в верхах станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Личное участие премьер-министра Мухаммеда Судани будет этому способствовать", - отметил секретарь СБ РФ.

Шойгу на встрече также подтвердил настрой российской стороны "на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей".