Россия готова предложить Ираку современные образцы вооружений

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Сабитом Аббаси заявил, что Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники", - сказал Шойгу.

"Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО", - заявил он.

"В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - сообщил секретарь СБ РФ.

Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и Ирак имеют серьезный потенциал в сфере военно-технического сотрудничества.

По его словам, Москва готова модернизировать ранее поставленную Багдаду технику с учетом опыта СВО.

