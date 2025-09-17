Поиск

В МИД сообщили о стремлении добиться возобновления прямого авиасообщения с США

Пока "должного отклика" от американской стороны не было

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Москва в отношениях с Вашингтоном сфокусирована на задаче возобновления прямого авиасообщения, пока должного отклика со стороны США нет, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы же со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы среди прочего на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет. Мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры. Мы надеемся, что к моменту возобновления того формата, который в последние месяцы принято называть двусторонними консультациями по раздражителям, в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой, и мы реально продвинемся в решении этого вопроса", - заявил замминистра.

"Дальше, конечно, все, что связано с экономической тематикой, включая санкционную, наверное, так или иначе будет затрагиваться. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что тематика отмены санкций, облегчения санкционного режима по принципиальным соображениям инициативно нами не ставится, поскольку мы считаем принятые американцами, да и другими западниками ограничительные меры в отношении нашей страны и наших экономоператоров, наших государственных структур противозаконными, нелегитимными, не имеющими никаких оснований. И размывать эту позицию своими собственными действиями мы не будем", - добавил он.

МИД США Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО в Уссурийске

Верховный суд определит правила расчета размера выплат потерпевшему в ДТП

Российские военные нейтрализовали за ночь восемь беспилотников ВСУ

Египет предложил расширить направления российского туризма

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });