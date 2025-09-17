В МИД сообщили о стремлении добиться возобновления прямого авиасообщения с США

Пока "должного отклика" от американской стороны не было

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Москва в отношениях с Вашингтоном сфокусирована на задаче возобновления прямого авиасообщения, пока должного отклика со стороны США нет, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы же со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы среди прочего на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет. Мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры. Мы надеемся, что к моменту возобновления того формата, который в последние месяцы принято называть двусторонними консультациями по раздражителям, в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой, и мы реально продвинемся в решении этого вопроса", - заявил замминистра.

"Дальше, конечно, все, что связано с экономической тематикой, включая санкционную, наверное, так или иначе будет затрагиваться. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что тематика отмены санкций, облегчения санкционного режима по принципиальным соображениям инициативно нами не ставится, поскольку мы считаем принятые американцами, да и другими западниками ограничительные меры в отношении нашей страны и наших экономоператоров, наших государственных структур противозаконными, нелегитимными, не имеющими никаких оснований. И размывать эту позицию своими собственными действиями мы не будем", - добавил он.