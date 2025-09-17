Поиск

Росавиация сообщила об интересе иностранных авиакомпаний к полетам в Краснодар

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая авиакомпания Southwind Airlines изучает запуск рейсов в Краснодар, сообщил журналистам замруководителя Росавиации Алексей Буевич.

""Аэрофлот" будет выполнять три постоянных рейса в сутки. Следующий будет рейс из Санкт-Петербурга, также "Аэрофлот" выполняет. Будут рейсы из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Казани. Подали расписание авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую Southwind", - сказал Буевич.

Аэропорт Краснодара 17 сентября обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Airbus A321 вылетел из столицы в 6:55. Время в пути составило более 3 часов.

По данным телеграм-канала авиакомпании, первый рейс SU1256 из Москвы в Краснодар вылетел по расписанию с почти 100%-й загрузкой.

Минтранс ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 11 сентября. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00, возможно не больше пяти взлетно-посадочных операций в час.

О планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Азимут", S7. AZUR air также рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

