Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях "Запад-2025"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженнчх сил России Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях "Запад-2025", так как он руководит действиями военных на СВО, сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию и руководство этой операцией, конечно же, выполняет начальник генерального штаба", - объяснил он.

У него спросили, как президент оценивает учения.

"В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - ответил Песков.

Валерий Герасимов Генштаб Дмитрий Песков Владимир Путин
