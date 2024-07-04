Володин назвал отпуск депутатов на Мальдивах неправильным по отношению к избирателям

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Закон о возможности лишить мандата депутата за несанкционированный выезд за границу убавит количество желающих избраться и отдохнуть за счет избирателей, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо будет обосновывать, куда едет человек, но если он поедет на Байкал - все поддержим, на Волгу - будем рады. А если острова, Мальдивы или Бали, коллеги - ничего личного - понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям", - сказал он.

Он считает, что после принятия этой нормы "убавится количество желающих избраться и отдохнуть за счёт государства и своих избирателей".

"Кто-то выводы сделает, мы тем более принимаем это решение в преддверии отпусков. Это фактор, который надо учитывать", - также сказал Володин.

Как ожидается, 4 июля Госдума примет в первом чтении и сразу в целом законопроект № 655782-8 о возможности лишать мандатов парламентариев, выехавших за границу без согласования с руководством палат Федерального собрания. Он был внесен в палату в конце июня. Среди его авторов - депутаты Госдумы Василий Пискарев, Олег Морозов, Виктор Пинский и сенатор Вячеслав Тимченко.

Сейчас действует уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Закон меняет его на согласительный, процедура будет установлена Советами палат парламента, сообщил журналистам глава думского комитета по контролю Олег Морозов.