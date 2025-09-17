Поиск

Упрощение декларирования ввоза в Россию многокомпонентного оборудования одобрено в I чтении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий с шести до десяти лет предельный срок подачи декларации при ввозе в Россию последнего элемента партии многокомпонентного оборудования.

Законопроект № 991643-8 в начале августа внесло в парламент правительство.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации декларации на первую часть должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года от даты регистрации первой декларации. Затем законодательство государства-члена (в России это закон о таможенном регулировании) дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно по мотивированному обращению декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Принятый в первом чтении законопроект предлагает увеличить этот предел с шести до десяти лет.

Как отмечается в пояснительной записке, продление срока позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок и учитывает, что период строительства крупных промышленных объектов на практике превышает установленный в настоящее время предельный срок подачи декларации.

Инициатива продолжает меры, введенные в 2022 года для упрощения ввоза крупногабаритного оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. По мнению правительства, новый срок обеспечит инвесторам больше гибкости при реализации долгосрочных проектов.

В декабре 2024 года Госдума продлила до 1 января 2026 года срок, в течение которого импортеры могут декларировать одну товарную позицию при ввозе многокомпонентного оборудования различными партиями. Эта упрощенная процедура, введенная в марте 2022 года, позволяет указывать одну позицию по ТН ВЭД при поставках в комплектном или разобранном виде без изменения ранее выданного решения о классификации.

Срок представления поправок ко второму чтению - до 30 сентября.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

