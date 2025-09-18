Поиск

Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Самары ("Курумоч") и Саратова ("Гагарин") отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Судя по его сообщениям в Telegram, перерыв в работе аэропорта Самары продлился немногим больше двух часов, аэропорт Саратова не работал почти четыре часа.

"В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару", - написал Кореняко.

Саратов Самара Росавиация Артем Кореняко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Аэропорт Оренбурга ограничил работу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Военная операция на Украине

43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Что произошло за день: среда, 17 сентября

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });