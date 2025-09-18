Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропортов Самары ("Курумоч") и Саратова ("Гагарин") отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Судя по его сообщениям в Telegram, перерыв в работе аэропорта Самары продлился немногим больше двух часов, аэропорт Саратова не работал почти четыре часа.

"В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару", - написал Кореняко.